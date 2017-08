Dupla aterroriza a noite de Serra Talhada e toma de assalto vários celulares pela cidade

A população serra-talhadense está aterrorizada com a ‘onda de assaltos’ que está se alastrando pela Capital do Sertão do Pajeú. Na noite dessa terça-feira (29), uma dupla, utilizando uma motocicleta Honda Fan, preta, armados de revólver, realizou mais de cinco investidas na cidade. Foram subtraídos celulares de diversas vítimas em três bairros de Serra Talhada, AABB, IPSEP e Caxixola. Algumas das vítimas não prestaram queixa na Delegacia de Polícia Civil.

Os assaltantes são ousado e atacam, principalmente, mulheres e adolescentes indefesos. Eles costumam agir armados de revólver e em locais desertos e com pouca iluminação. O período festivo estimula a ‘onda de assaltos’.

Uma das vítimas, no bairro AAB, disse ao Portal NN que: “atravessou a rua, em frente à sua residência, para conversar com uma vizinha, momento em que os bandidos se aproximaram em uma motocicleta CG preta, de arma em punho e anunciaram o assalto”. Eles levaram meu celular novinho…” Completou a vítima.

Fontes da polícia se dizem preocupadas com essa situação. “São várias pessoas agindo nessa modalidade de assalto, a dupla que atuou na noite desta terça-feira (30), está sendo monitorada há alguns dias e dentro em breve vai ser presa. O Serviço Reservado do 14º BPM está no encalço desses meliantes, a casa deles vai cair mais cedo ou mais tarde” . Afirmou uma fonte ao blog de Nayn Neto.

Via Nayn Neto