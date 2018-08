Dupla de ‘gatunos’ é presa após arrombar mercearia em Serra Talhada

Dois homens foram presos após arrombar e furtar vários produtos da mercearia. O fato aconteceu no Bar do Bigode, na rua Antonio Tomé de Souza, bairro São Cristóvão, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a GT foi acionados pela Central de Operações para verificar um arrombamento no endereço, ao chegar ao local encontraram dois homens, . D. T. da S., 27 anos e C. D. T. da S., 27 anos, em atitude suspeita e de posse de vários objetos, ao proceder a abordagem foi verificado que os mesmos haviam arrombado o estabelecimento “Bar do Bigode” de onde subtraíram: 04 garrafas de refrigerante HIRAN de 2 litros, 1 maço lacrado de cigarros da marca EIGHT contendo 10 carteiras de cigarros, 2 carteiras de cigarro da marca GOLD SEAL lacradas e 1 da marca EIGHT violada, R$ 12,65 em moedas, 02 isqueiros, 1 sache de Resfedryl, 27 bombons variados, 01 celular da marca BLUE e 01 celular da marca LG D32113.

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos ate a DPC local afim de serem tomadas as devidas providências.

Via Nayn Neto