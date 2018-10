Dupla é detida após comprar cocaína na Concha Acústica em Serra Talhada

Dois jovens um de 21 e outro de 24 anos, foram detidos na madruga desse sábado (20), no bairro Tancredo Neve,s às margens BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PM, os jovens seguiam em uma motocicleta em atitude suspeita, quando foram abordados pelo policiamento. Durante a abordagem um dos envolvidos tentou se livrar de uma sacola, com uma pedra de cocaína, mas não deu certo. Os imputados acabaram confessando que tinham comprado a droga na Concha Acústica, o marco zero da Capital do Sertão do Pajeú, mas não há informações sobre o suposto ‘vendedor’.

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos á DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.