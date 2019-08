Dupla é detida após ser encontrada com mais de 13 kg de maconha no Sertão de PE

Dois homens foram presos suspeitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas nesse domingo (4) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, por meio de denúncia, uma pessoa informou que tinha acontecido um acidente e um dos envolvidos havia escondido bolsas em um matagal.

Ao chegar no local a polícia identificou que o veículo perdeu o controle e capotou. Um dos suspeitos ficou ferido e foi encaminhado para o hospital, já o outro homem ficou no local. Ao ser questionado sobre as sacolas, ele disse que não havia escondido nada.

Ainda de acordo com a PM, a polícia realizou buscas no local e encontrou mais de 13 kg de maconha, cerca de R$ 1 mil e um facão artesanal.

O homem, que foi socorrido com ferimentos, foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o outro suspeito e o material apreendido. (G1)