Dupla é detida com 10 kg de maconha dentro de casa em PE

Dois homens foram detidos na tarde da segunda-feira (9) por tráfico de drogas em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano. De acordo com informações da Polícia Militar, um dos homens foi abordado e a polícia encontrou uma pequena quantidade de maconha com ele.

O suspeito disse para a polícia que havia mais droga na residência dele. No local, a PM encontrou 15 tabletes de maconha, equivalente a cerca de dez quilos da droga, e uma balança de precisão.

Um outro suspeito foi detido na mesma casa.

Os suspeitos e a maconha apreendida foram levados para a Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe.

Do NE10 Interior