Dupla é detida com 24 kg de maconha após colidir com viatura da PRF, na BR-232

Dois homens, de 33 e 26 anos, foram detidos na madrugada desse domingo (28) com 24 kg de maconha na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O veículo no qual os suspeitos estavam colidiu na viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a abordagem.

“Policiais realizavam uma fiscalização no km 135 da rodovia, quando deram ordem de parada a um carro que seguia com a velocidade reduzida. O motorista parou no acostamento, mas esqueceu de puxar o freio de mão e o veículo colidiu no para-choque da viatura, mas ninguém ficou ferido”, conforme informou a polícia.

Em seguida, a equipe encontrou quatro sacos com maconha no porta-malas do automóvel. O motorista informou que havia sido contratado para entregar a droga no Recife. Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, que irá investigar o caso. (G1)