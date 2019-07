Dupla é detida com 35 kg de maconha na BR-232 em PE

Dois jovens de 22 anos foram detidos com 35 kg de maconha na madrugada dessa quinta-feira (25), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. A droga havia saído de Belém de São Francisco, no Sertão, e seria entregue em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O flagrante foi realizado no quilômetro 145 da rodovia, em uma fiscalização integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar (Biesp).

Ao verificar o porta-malas e o interior do segundo veículo, os policiais encontraram a droga dentro de três sacos de lixo. O motorista do primeiro veículo informou que havia sido contratado pelo outro condutor para acompanhar o transporte do entorpecente.

A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, para a continuidade dos procedimentos legais. (G1)