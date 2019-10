Dupla é detida com carro de luxo adulterado na BR-232

Dois homens, de 49 e 25 anos, que estavam em um carro de luxo adulterado foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no domingo (20), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentava sinais de falsificação.

Conforme a PRF, a abordagem aconteceu no quilômetro 145 da rodovia, a um carro com placas do Recife. Após um procedimento de identificação veicular foram constatados diversos sinais de adulteração no veículo.

O motorista informou que havia pego o carro emprestado com um amigo para fazer uma viagem até Arcoverde, onde iria pegar o carro dele que estava na oficina. Ele foi levado junto com o passageiro à delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, com o apoio da Polícia Militar. (G1)