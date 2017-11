Dupla é detida com maconha no bairro Ipsep em Serra Talhada

Dois homens de 46 e 20 anos foram detidos com maconha na manhã desse sábado (11), no bairro do Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PM, durante rondas os imputados foram abordados, sendo encontrado com cada um deles, uma pequena porção de maconha ou substância parecida, contabilizando o total de duas porções, além de um facão, que estava em poder do acusado 01.

Diante do exposto, todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Policia Civil em Serra Talhada-PE para adoção das medidas cabíveis.