Dupla é detida suspeita de integrar grupo especializado em roubo e falsificação de documentos em Pernambuco

Um homem de 37 anos, foi detido na noite dessa quinta-feira (7) suspeito de integrar um grupo criminoso em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, com ele foram apreendidos quatro carros clonados.

A PM ainda encontrou conversas sobre falsificações de documentos no celular do suspeito. Estas conversas levaram a polícia à residência de outro homem. Ao realizar uma busca na casa, foi encontrada uma grande quantidade de material utilizado para adulteração falsificação de veículos e documentos.

Na ocasião, o segundo suspeito confessou que era responsável por confeccionar documentos falsos para os veículos roubados e furtados, conforme informou a PM. A dupla, juntamente com todo material apreendido, foi levada até a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Caruaru. (G1)