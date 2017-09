Dupla é presa após praticar assaltos em Serra Talhada

Segundo a Polícia Militar, a prisão se deu após a central de operações do 14°BPM noticiou no rádio das viaturas que dois elementos em uma moto YAMAHA/YBR – VERMELHA, armados de pistola, assaltaram um transeunte no bairro IPSEP: roubaram seu celular e seguiram em direção a BR 232. No momento da ação os elementos ainda agrediram a vítima na cabeça, sendo socorrida pela GT 2 para o HOSPAM.

Diante das informações, o Oficial do CECOP e o Graduado de Operações, iniciaram diligências juntamente com as equipes da ROCAM e Policiais do PO extra, quando no acesso ao bairro da COHAB se depararam com os elementos na referida moto em alta velocidade. Ato contínuo, os policiais militares passaram a realizar o acompanhamento dos elementos, quando eles adentraram, embarcados na moto mesmo, numa residência na Rua Santa Izabel, n° 112 – COHAB. Neste momento, de maneira muito perspicaz, os policiais militares continuaram as buscas em procura dos elementos, que saíram pulando os muros e telhados das casas, e depois de muito esforço e diversas escaladas em muros e telhados por onde percorreram os elementos, já com mais de hora de diligências, os policiais capturaram os dois elementos escondidos debaixo de uma cama, de um quarto da casa n° 136, já na outra rua: Santa Catarina/COHAB.

Os elementos confessaram o crime, apresentaram a arma utilizada: uma garruncha calibre .380, sem munição e o celular da vítima: um Galaxy J5, que ficaram escondidos na casa anterior. Os imputados são: Luiz Felipe da Silva Santos, de 19 anos, residente na Travessa 25 – COHAB, e Cícero Eduardo Silva Nascimento, de 25 anos, residente na Rua Eliodora de Melo – COHAB.

Os elementos envolvidos foram autuados em flagrante delito na Delegacia de Plantão de Serra Talhada, onde também foram apresentados a arma do crime: ‘Garruncha’ calibre .380; a moto utilizada por eles: Yamaha YBR 125 E de placa KKW-8400; o celular da vítima: um Samsung Galaxy J5.