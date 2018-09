Dupla é presa com mais de 100 papelotes de maconha no Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem de 24 anos e um menor, foram detidos com mais de 100 papelotes de maconha na noite desse domingo (02), na Rua 9 no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

De acordo com a PM, populares informaram que havia um individuo comercializando droga disfarçado de mototáxi e usando o menor L.M.P. como comparsa em uma motocicleta Honda CG 150, foi feito o acompanhamento e o imputado quando percebeu que estava sendo seguido pelo policiamento deixou cair um pacote contendo 101 papelotes de maconha

A Polícia Militar conseguiu fazer a apreensão e a condução dos suspeitos à Delegacia de Polícia Civil, no bairro da AABB.