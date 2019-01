Na terça-feira (1º) a Polícia Militar realizava rondas na cidade quando viu dois suspeitos, golpeando com uma barra de ferro dois homens em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a PM, os suspeitos foram detidos e as vítimas foram levadas para o hospital da cidade. A polícia não informou qual a motivação do crime. (G1)