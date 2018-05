Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas em Serra Talhada

Na tarde dessa quinta-feira (24), por volta das 15h30, Policiais Militares do 14º BPM apreenderam maconha e crack, com dois suspeitos de tráfico, no bairro Bom Jesus na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu durante uma operação conjunta entre a guarnição do Vila Bela, com o efetivo do Malhas da Lei/14ºBPM e Malhas da Lei da Polícia Civil, onde foi realizado abordagens aos suspeitos: Cícero Bruno Freire Lima e João Bosco da Silva Filho, sendo encontrado com o primeiro 79 gramas de maconha pronta pra consumo e uma quantia de 115,00 reais em espécie e com o segundo 45 pedras de crack.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos e autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e também por corrupção de menor, haja vista que o primeiro imputado estava na companhia do menor D.A.S. o qual afirma ter fornecido maconha pro mesmo fazer uso.

Via Nayn Neto