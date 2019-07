Dupla é suspeita de assaltar estabelecimento comercial e correspondente bancário em São José do Belmonte

Na última terça-feira (02) uma farmácia e um correspondente bancário foram assaltados em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o dono do estabelecimento comercial informou que dois homens armados entraram no local e anunciaram o assalto. Do estabelecimento foram roubados R$ 400 e do correspondente bancário foram levados R$ 6 mil.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos também levaram três celulares de pessoas que estavam no local. Após o assalto, a polícia realizou rondas para localizar os supostos criminosos, mas eles não foram encontrados.

Toda ação foi gravada pelas câmeras de seguranças, mas até o momento da publicação desta matérias as imagens não foram divulgadas. A Polícia Civil vai investigar o caso.