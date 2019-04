Dupla é suspeita de roubar dinheiro, celular e computador em Calumbi

Um estabelecimento comercial foi roubado nessa quarta-feira (17) em Calumbi, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o comerciante informou que um homem armado entrou no local e anunciou o assalto.

Ainda de acordo com a PM, a vítima disse que o suspeito levou R$ 553, um celular e um notebook, e em seguida fugiu em uma motocicleta com outro homem que estava esperando na porta do estabelecimento.

A polícia realizou buscas para encontrar os suspeitos, mas não conseguiu localizá-los. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)