Dois homens encapuzados invadiram a agência dos Correios na manhã dessa terça-feira (25) em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a dupla roubou um malote do local.

Ainda segundo a PM, os assaltantes estavam armados e fugiram após cometerem o crime. Buscas estão sendo realizadas nas proximidades para tentar localizar os criminosos. O caso será investigado pela Polícia Federal. (G1)