Dupla invade e rouba 150 celulares de loja de departamentos em Arcoverde, no Sertão de PE

Pelo menos 150 celulares foram roubados de uma loja de departamentos na noite dessa terça-feira (29) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 19h00 dois criminosos entraram no estabelecimento e renderam o segurança, que foi obrigado pelos assaltantes a levá-los à central de monitoramento por câmeras.