Dupla invade estabelecimento comercial e rouba R$ 23 mil no Centro de Serra Talhada

Dois criminosos invadiram um estabelecimento comercial na segunda-feira (11) e roubaram R$ 23 mil no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a dupla também roubou clientes que estavam no local esperando atendimento.

Ainda segundo a PM, um funcionário do estabelecimento, de 20 anos, informou que um dos assaltantes pulou o balcão com um revólver e foi até o escritório. No local, o suspeito agrediu o dono do estabelecimento, de 60 anos, e roubou o dinheiro.

Após cometerem o crime, os assaltantes fugiram em uma moto. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)