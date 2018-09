Dupla invade unidade do Hemope, rende vigilante e rouba arma em Arcoverde

Dois criminosos invadiram a unidade do Hemope de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nessa quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, a dupla rendeu o vigilante do local e roubou a arma de fogo e o celular dele.

Ainda segundo a PM, a vítima informou que os assaltantes fugiram em uma bicicleta após cometerem o crime. Buscas foram realizadas nas proximidades, mas ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)