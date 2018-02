Dupla rouba caminhão e faz motorista de refém no Sertão de Pernambuco

Duas carretas roubadas foram recuperadas e um refém foi resgatado por policiais militares na madrugada dessa quarta-feira (7). Os veículos e o homem, junto com dois suspeitos, foram encontrados na Zona Rural de Parnamirim, no Sertão pernambucano.

Enquanto os policiais faziam uma ronda pela BR-316, um frentista de um posto de combustíveis parou a viatura informando que dois homens armados haviam rendido um caminhoneiro, e deixaram o pátio do posto levando a vítima juntamente com o veículo, saindo de Salgueiro na direção de Ouricuri.

Os agentes saíram em busca dos suspeitos, que foram vistos em duas carretas e um caminhão em uma estrada que dá acesso à BR. Ao perceberem a presença da polícia, a dupla começou a atirar contra os agente, que revidaram os tiros. Durante o tiroteio, os bandidos conseguiram sair do veículo e fugir.

Após fazer uma varredura no local, os policiais ouviram gritos vindos de dentro de uma das carretas. Ao abrir a porta, a equipe encontrou o caminhoneiro que foi rendido no posto e amarrado no interior da carreta.

Carga recuperada

Foram recuperados as duas carretas com placas de Itupeva/SP, carregadas de frios, e o caminhão, de Feira de Santana/BA, além de pneus.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim, onde será encaminhada as investigações para a busca e apreensão dos suspeitos.

Do JC Online