Dupla rouba homem, quebra a perna dele e queima carro no Agreste de PE

Um homem de 59 anos foi abandonado dentro do carro dele com a perna quebrada e o corpo cheio hematomas após um assalto na PE-120, no povoado de Formigueiro, em São Joaquim do Monte, no Agreste pernambucano, no último sábado (1º). Além disso, os suspeitos atearam fogo no carro.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima saiu de Caruaru sentido à cidade de São José da Coroa Grande e foi abordado por dois suspeitos em uma moto. Os homens estavam armados com um revólver. Após anunciar o assalto, eles teriam forçado a vítima para que ela fosse para o banco de trás e voltaram para Caruaru.

Depois de um tempo, os suspeitos pararam o carro em uma estrada de terra, próximo à Ceaca. Eles perguntaram se o carro tinha rastreador e a vítima confirmou. Os suspeitos levaram os pertences, deixaram a vítima na caçamba do veículo, quebraram a perna da dela e atearam fogo no carro.

Ainda de acordo com a polícia, o homem, mesmo ferido, conseguiu se afastar do veículo e ligar para o filho utilizando um celular deixado pelos suspeitos.

Ele foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, com queimaduras nos braços e uma fratura exposta na perna. Ele passou por uma cirurgia e está internado.

Os suspeitos ainda não foram identificados.

Do NE10 Interior