O funcionário de um correspondente bancário foi assaltado na última quinta-feira (23) por dois homens no centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A dupla estava armada e pegou a bolsa da vítima, onde estavam R$ 73,5 mil.

As informações com Orlando Santos, do “Por Dentro”, da TV Jornal Interior:

Da TV Jornal