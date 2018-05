Dupla sertaneja Bruno e Marrone é confirmada no “Arraial da Juventude” em Serra Talhada

O evento “Arraial da Juventude” que tem realização do Deputado Federal, Sebastião Oliveira (PR), cada vez mais se consolida pela participação de grandes artistas, com um dos principais eventos do interior do estado.

Esse ano, a principal atração do Arraial da Juventude é a dupla sertaneja, Bruno e Marrone, que já reservou na sua agenda oficial, no seu site na internet, a data de 28 de junho, para Serra Talhada. O Show vai acontecer no Pátio de eventos, Waldemar de Oliveira, no Bairro da Borborema.

A festa que já se chamou ‘Arraiá do Sebá’ mudou de nome e aquece a economia de Serra Talhada nesta época do ano, Já que o governo municipal, alegando dificuldades financeiras, prefere investir numa programação cultural e abrangente aos distritos do município.

A dupla Bruno e Marrone tem um estilo musical que se divide entre o sertanejo raiz, com o romântico, também chamado de sofrência. O sucesso deles não envelhece e o publico nos shows costuma ser dos mais diversificados.

Via Leia Mais PE