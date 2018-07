Dupla sertaneja de Serra Talhada vai participar do Programa do Ratinho nesta quinta-feira (12)

Mais uma vez Serra Talhada será representada, em uma das maiores emissoras de televisão do país. A dupla sertaneja Ivo e Ivonaldo vai se apresentar no Programa do Ratinho, no SBT.

A participação foi gravada na última segunda-feira (09) e será exibida amanhã (12), a partir das 22h no quadro de calouros “Vem quem Quer”.

Givaldo Barros de Oliveira, de 50 anos, mais conhecido como Ivo, é morador do bairro Borborema em Serra Talhada e tem 25 anos de carreira e quatro CDs gravados. Já Ivonaldo Gomes, de 44 anos, mais conhecido como Ivonaldo, é serra-talhadense, mas atualmente reside na cidade de Acerburgo-MG. A dupla está junta desde o ano de 1990.