Dupla suspeita de matar menina de 4 anos com bala perdida é presa no Agreste de PE

Dois homens suspeitos de matar uma criança de 4 anos com uma bala perdida foram presos na noite dessa quarta-feira (17) em São Caetano, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a dupla confessou o crime. A vítima, identificada como Geovana Maria da Silva, estava brincando em frente da casa onde morava quando foi atingida pelo tiro.

Ainda segundo a PM, já havia um mandado de prisão em aberto contra os dois supostos criminosos. Eles foram encontrados na zona rural do município. No dia 11 de outubro, um jovem que teve envolvimento no crime foi preso.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Não foi informado para qual unidade prisional os suspeitos serão levados. (G1)