Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa com maconha e arma em Caruaru

Um homem de 19 anos e um adolescente de 17 anos foram presos na noite da sexta-feira (6) por suspeita de tráfico de drogas no residencial Alto do Moura em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi encontrada com 10 kg de maconha e um revólver no local.

Ainda segundo informações da PM, duas balanças de precisão, R$ 224, 38 munições e três celulares também foram apreendidas com os dois suspeitos. A dupla foi levada para a delegacia de plantão de Caruaru. (G1)