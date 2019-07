Dupla suspeita de tráfico é presa após a polícia apreender 22 kg de maconha em PE

Dois homens foram presos por suspeita de tráfico após a Polícia Militar encontrar 22 kg de maconha com eles em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu no último sábado (13), mas as informações foram repassadas nessa segunda-feira (15).

Ainda segundo a PM, no local foram encontrados R$ 620 em espécie, uma arma de fogo e uma moto. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)