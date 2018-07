Dupla suspeita é presa com simulacro de arma de fogo em Serra Talhada

Na noite do último sábado (14), por volta das 22h30, Policiais Militares do 14º BPM prenderam dois homens com um simulacro de arma de fogo (arma de brinquedo). O fato aconteceu na Av. Central, bairro Borborema, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Policia Militar, o efetivo da ROCAM/14ºBPM estava nas imediações do pátio de eventos da Exposerra, realizando abordagens, quando avistaram a dupla em uma motocicleta Sundow, cor preta, placa KJQ 2664, em atitude suspeita. De imediato a equipe abordou os suspeitos, Jonhn Francisco de Lima, 29 anos e Bruno Jose da Silva, 20 anos, momento em que viram que Jonhn Francisco estava com uma arma na mão, sendo verificado posteriormente que se tratava de um simulacro. Com Bruno José foi encontrado uma faca de mesa e um cachimbo de crack. Provavelmente os suspeitos estariam à procura de vítimas para realizar assaltos.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, juntamente com as armas apreendidas para que fossem tomadas as devidas providencias.

Via Nayn Neto