Um motorista de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, perdeu a direção e o carro caiu na noite dessa sexta-feira (26) em um canal no bairro Dom Avelar, na Zona Leste da cidade.

De acordo com a moradora Eliângela Alves, que enviou as imagens para o G1, ninguém se feriu no acidente.

O motivo pelo qual o carro caiu não foi informado. No momento do acidente, chovia em Petrolina. (G1)