Durante fuga de cadeia pública, detento ataca policial penal e é baleado

Uma tentativa de fuga terminou com duas pessoas feridas na noite desse sábado (20), na cadeia pública de Juazeirinho, na região do Cariri. Um preso de 24 anos de idade, armado com um espeto, tentou fugir da unidade e foi surpreendido por um policial penal.

O homem, que responde por tentativa de homicídio, feriu o agente com a arma artesanal. Na sequência, o policial penal atirou duas vezes contra o detento.

O agente de segurança e o detento foram socorridos para o hospital de emergência e trauma de Campina Grande. O policial recebeu alta, já o estado de saúde do preso não foi divulgado.

blogdoitamar