Durante operação, Polícia erradica 13 mil pés de maconha no Sertão de PE

Uma operação da Polícia Militar erradicou mais de 13 mil pés de Maconha nessa sexta-feira (1º) na Zona Rural de Orocó, no Sertão de Pernambuco. O plantio foi encontrado no Sítio Remanso.

De acordo com a Polícia, no local havia 13.401 pés de Maconha, 4.000 mudas da erva, 37,600 kg da droga pronta para o consumo, 5,900kg de semente da erva e uma balança de precisão. Os pés de maconha foram incenerados no local.

Silvia Angela dos Santos de 53 anos estava no plantio e foi presa. Ela foi encaminhada para a delegacia de Cabrobó-PE, junto com a droga pronta para consumo. (G1)