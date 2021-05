“É hora de união”, diz ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Caruaru na manhã de hoje. Ao lado do ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e da prefeita Raquel Lyra (PSDB), ele informou que visitou outras cidades do Agreste pernambucano ontem e “constatou normalidade” nas unidades de saúde (assista acima).

Queiroga disse, ainda, que o Governo Federal está trabalhando em conjunto com o Estado e os municípios para que não haja o colapso no abastecimento de oxigênio hospitalar. Ele aproveitou a ocasião para defender cooperação entre as três esferas. “É hora de união”, declarou.

Sobre a cobrança por mais vacinas contra a Covid-19, uma demanda dos estados e municípios, afirmou que a carência “é mundial”. Queiroga também falou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai assinar, amanhã, um acordo de tranferência de tecnologia da vacina de Oxford/AstraZeneca para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

blogdomagno