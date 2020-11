‘É muito cedo para falar sobre o Carnaval’, diz secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo

Embora outros estados tenham anunciado a remarcação do carnaval 2021 para o mês de julho, Pernambuco ainda não tem uma definição sobre a Festa do Momo. Segundo o secretário estadual de Saúde, André Longo, ainda seria “muito cedo” para estudar as possibilidades em realização dos festejos. “É preciso dizer que é muito cedo para falar em carnaval. Estamos falando de um evento que vai acontecer em fevereiro e nós estamos em novembro.”, disse em coletiva virtual nessa quinta-feira (12).

De acordo com André Longo, as análises epidemiológicas estão sendo realizadas diariamente e semanalmente para realizar um planejamento com os protocolos. “Temos que ver cada semana epidemiológica, temos que ver o comportamento da sociedade e nós precisamos nos habituar e respeitar as normas sanitárias”, explicou o secretário.

Festas de fim de ano

Sobre as festividades do fim do ano, o Estado também falou do atual protocolo vigente, estabelecido em um limite de 300 pessoas por evento. “Estamos avaliando todas essas atividades que estão funcionando hoje. O nosso Procon, Vigilância Sanitária e a polícia têm atuado e nós estamos analisando o cenário de avaliação epidemiológica semanalmente e diariamente para poder fazer esse planejamento. Nós temos uma política de eventos em vigor, que tem um limite de pessoas que pode participar em cada evento. O nosso limite é de 300 pessoas. E nós anunciamos hoje que pode haver uma ampliação das pessoas por esses eventos através da análise de por parte dos comitês maiores.”, complementou.

Da Folha de PE