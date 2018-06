Edital do novo concurso da Polícia Militar de Pernambuco será lançado até a próxima semana

A ansiedade dos concurseiros vai acabar. A Secretaria de Defesa Social promete divulgar até a próxima semana o edital do novo concurso da Polícia Militar de Pernambuco. No total, serão 500 vagas para ingresso imediato na corporação. A expectativa é de que os candidatos aprovados comecem o curso de formação ainda neste ano.

A banda responsável pelo processo seletivo será o Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE). A escolha foi feita por meio de dispensa de licitação.

A proposta do Governo do Estado é que o concurso para 500 vagas na PM seja anual, como forma de diminuir o déficit histórico de policiais militares e também para tentar frear o avanço da violência. Nos últimos dois anos, de acordo com a SDS, 1.948 policiais militares se aposentaram.

Até o final do ano que vem, segundo a corporação, cerca de 10% do atual efetivo da PM deve deixar as ruas e se aposentar.

POLÍCIA CIVIL

Cerca de 500 candidatos na lista de espera do concurso da Polícia Civil de Pernambuco, realizado em 2016, devem ser convocados no segundo semestre para o curso de formação. O anúncio foi feito pelo secretário de Defesa Defesa Social, Antônio de Pádua, ao Ronda JC no mês de abril.

DELEGADOS

Uma comissão de candidatos ao cargo de delegado também pede a realização da segunda turma do curso de formação. Ao todo, 305 candidatos foram aprovados, em agosto do ano passado, dos quais 140 foram nomeados. O grupo alega que ainda há um déficit de 195 vagas no Estado.

“O objetivo é participar da formação e estar a postos para assumir as vagas existentes, contribuindo com a melhoria do cenário atual da segurança pública”, afirmou Thiago Farias, um dos integrantes da comissão. Segundo ele, 162 pessoas fazem parte do cadastro de reserva dentro de prazo de validade do concurso (dois anos).

A Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (Adeppe) já se mostrou favorável à nova convocação. Apesar do apelo, inicialmente a SDS não tem expectativa de convocar novos candidatos para uma segunda turma de formação.

Do JC Online