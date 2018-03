EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1º LEILÃO: 19 de março de 2018, às 16h10min *.

2º LEILÃO: 26 de março de 2018, às 16h10min *.

(*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97,artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A – CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda em 14/01/2014, com a devedora COMERCIAL DUQUE &GODOY LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 03.687.389/0001-83, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 404.000,00 (Quatrocentos e Quatro Mil Reais – nos termos do art.24, § único da Lei 9.514/97), o imóvel constituído pelo “Um terreno, formando uma área definida de 536,25m², situado na Rua Joaquim Godoy, Bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada/PE, melhor descrito na matrícula nº 21.107 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Serra Talhada/PE. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 634.326,24 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA

DESTE EDITAL

NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066