O Jornal Desafio ONLINE teve suas atividades paralisadas por cerca de 20 dias, entretanto volta agora para dar continuidade ao que sempre fez durante 32 anos (impresso) e mais de cinco anos de forma online.Estamos retornando para continuar mostrando como se deve fazer jornalismo, na Capital do Pajeú, de maneira imparcial, sem sensacionalismo, sem querer ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, para nós que fazemos um jornalismo sério, o ideal é resolver os problemas da população de maneira amigável, inclusive, sem alardes e sem interesse em aparecer. Não vivemos para fazer um jornalismo sensacionalista, um jornalismo de toma lá dá cá… O nosso interesse é com a notícia doa em quem doer, não temos partido político e nem bandeiras, somos independentes e não dependemos de doações de políticos para poder sobreviver.

Vamos continuar independentes, sem perseguir ninguém, sem mostrar uma face que não temos. Vamos continuar mostrando e trilhando os caminhos que nos fizeram chegar aqui com 32 anos de luta, fazendo um Jornalismo sério, como deve ser feito.

A nossa querida Serra Talhada está com uma nova gestão. Márcia Conrado foi a primeira prefeita eleita para governar a maior cidade do Pajeú e lhe desejamos sorte, e que ela faça uma gestão digna de uma mulher guerreira e que sabe conduzir os destinos do seu povo que lhe confiou o voto. Daqui, como serra-talhadenses, estaremos ajudando, divulgando o que é preciso ser feito e aplaudindo as obras e a administração, independente de apoio publicitário.

Estaremos aqui, de portas e páginas abertas para ajudar, não apenas à nossa gestora, mas, para ajudar Serra Talhada.