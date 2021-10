Educação de Serra Talhada abre processo seletivo com 70 vagas e cadastro de reserva

A Prefeitura de Serra Talhada abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária por excepcional interesse público de diversos profissionais para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Edital Nº 001, de 30 de setembro de 2021.

São 70 vagas para o público em geral e portadores de necessidades especiais, distribuídas entre os cargos de instrutor de braile (2), instrutor de libras (2), professor de laboratório de informática (2), nutricionista (2), merendeira (40), psicopedagogo (4) e motorista de ônibus escolar (18). Há cadastro de reserva para diversos cargos.

As inscrições estão abertas no período de 01 a 10 de outubro de 2021, aqui. A validação da inscrição e entrega da documentação exigida no edital deverá ser realizada de 01 a 11 de outubro de 2021, das 08h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça Barão do Pajeú, nº 1005, Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada. Os candidatos devem levar um quilo de alimento não perecível.

O PSS será realizado em um única etapa, denominada Avaliação Curricular, de caráter obrigatório e classificatório. O resultado preliminar será divulgado no dia 15/10 e o resultado final no dia 19/10. A convocação para contratação dos aprovados acontecerá no dia 20/10 e o período para entrega da documentação de contratação será de 21 a 25/10.

A contratação temporária terá duração de até 01 (um) ano, podendo ser ajustada e prorrogada por termo aditivo, a depender da necessidade da Secretaria Municipal de Educação. Veja aqui o Edital.

Do Nill Júnior