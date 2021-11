EJC promove Dia Nacional da Juventude em Serra Talhada

Neste próximo domingo (14), é comemorado o Dia Nacional da Juventude, dia em que é dedicado aos jovens, mas em Serra Talhada não será diferente e terá o domingo animado pelos jovens do Encontro de Jovens com Cristo, da Paróquia do Alto do Bom Jesus.

Em conversa com Hemerson Souza, responsável pela organização, contou a programação que terá início às 15h do domingo (14).

“Serra Talhada fica na região do baixo Pajeú dessa forma o DNJ será realizado por a juventude da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Penha, Bom Jesus Ressuscitado, às duas paróquias vizinhas de São José do Belmonte e a Paróquia de Mirandiba“, contou.

Ele ainda afirmou e desbravou as suas expectativas com o evento, “Estamos bastante confiantes e com ótima expectativas em relação a esse formato, temos certeza que nossos jovens de diferentes formas irão elaborar um grande evento buscando a comunhão e unidade entre todos e principalmente dando aos próprios jovens o protagonismo da ação”, disse.

Também reforçou o convite, “reforço aqui o convite para que crianças, jovens, adultos e idosos estejam conosco no próximo dia 14 de Novembro a partir das 15:30 em frente à matriz do Bom Jesus Ressuscitado para sairmos em caminhada com bastante vibração, alegria e vivacidade até a quadra da rua 10, onde haverá um momento de louvor, pregação, peça teatral, quermesse e a santa missa“, finalizou.

O Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985 (Ano Internacional da Juventude, ONU) como uma atividade permanente da CNBB que é realizada nas dioceses de todo o país.