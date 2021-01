Ela começou a treinar aos 43 e hoje, aos 60, ostenta corpo de musa fitness; veja fotos no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

Com pouco mais de 27 mil seguidores no Instagram, Eliane Morato impressiona pela boa forma aos 60 anos de idade. Na rede social, ela exibe “corpo de musa fitness” e compartilha – só pelo prazer de ajudar – dicas de exercícios para mulheres com mais de 60 anos.

“Faço somente pelo prazer de dar dicas para 60tonas antenadas com a moda (amo). Também mostro segredinhos de beleza, tratamentos e treinos para mulheres com mais de 60 anos”, diz ela, na descrição da página.

Em postagens anteriores, Eliane revelou que começou a treinar aos 43 anos. Ao mostrar um antes e depois, ela contou que antes de se regenerar “só comia besteiras” e também fumava bastante.

“Trinta anos separam uma foto da outra… na da esquerda, estou com 30 anos. Eu não malhava… comia só besteiras e fumava. Na da direita, estou com 60… depois de ter me regenerado por volta dos 40. Só o gosto por esse tipo de chapéu que continuou o mesmo”, brincou ela.

Cumprindo à risca a orientação de isolamento social, Elaine adaptou o treino e passou a fazer exercícios na sala de sua casa. Na rede social, ela mostra como faz e incentiva a todos a não pararem de treinar na quarentena. Com informações do Portal Cena POP. Com informações do site: Recôncavo News