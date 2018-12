‘Ela se tornou uma pessoa mais dura’, diz mãe sobre menina que foi abusada sexualmente por dois homens em PE

Infância é tempo de brincar, de desenvolver as emoções e aprender com quem está em volta quais os caminhos a se trilhar. Mas, em meio a esse universo de tanta pureza, pode haver ameaças que vem de onde menos se espera.

Uma criança de 12 anos perdeu a infância depois que sofreu abuso sexual dentro de casa em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Quem praticou o crime foi o cunhado, que é marido da irmã da menina. “Uma vez minha irmã veio dormir aqui [na casa da vítima], eu voltei da escola, no dia choveu… Quando foi na madrugada, ele ficou me alisando”, disse a garota que não foi identificada.

A descoberta do crime foi um choque para toda a família. O pai da vítima disse que não tinha percebido o abuso, mas vinha notando a filha com um comportamento diferente. “Ela tinha relatado [o abuso] para a mãe dela, e a gente tomou as providências. Fomos na delegacia. Eu jamais podia imaginar uma coisa dessa natureza”, falou.

A criança foi pedir ajuda às amigas que frequentam a mesma igreja que a família dela, só que o marido de uma dessas mulheres, que era diácono da igreja, acabou abusando sexualmente da menina, que tinha ido à casa dele pedir ajuda.

A mãe da criança ficou muito abalada quando descobriu a história e teve dificuldade de lidar com a situação. “Ela [a menina] jogou feito uma bomba em cima de mim. Ela ficou assim, com medo. Ela fez assim: ‘Mamãe, me diga uma coisa, será que todo homem que se aproximar de mim vai querer fazer isso?’. Ela não consegue demonstrar, chorar… Ela se tornou uma pessoa mais dura”, ressaltou. (G1)