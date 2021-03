“Ele direcionou a arma para a tropa”, justifica Comandante após morte do PM

A PM informou ainda a abertura de um inquérito para esclarecer toda à ação

O Comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho, rebateu as críticas recebidas no domingo (28) após operação para conter um PM que passava por um suposto surto psicológico e afirmou que os policiais envolvidos só atuaram com a força quando foram ameaçados com os disparos de fuzil

“O prognóstico utilizado é concebido pela doutrina internacional do gerenciamento de crise, infelizmente tínhamos um provocador de evento crítico transtornado mentalmente, utilizando arma de grande porte e em determinado momento todos os recursos de isolamento e proteção foram esgotados. E ele direcionou a arma para a tropa poderia ter atingido os profissionais, mas também a comunidade daquele local”, afirmou durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (29).

O Comandante-Geral explicou ainda que a distância impediu determinados métodos, como um tiro de tranquilizante no PM. “Tentamos negociar e com o desenvolvimento da ocorrência notamos lapsos violentos do soldado dando disparos para cima até que resolver atacar a todos com arma de guerra”, explicou, pontuando que, apesar dos disparos, os tiros atingiram o soldado apenas na perna e braço. O policial veio a óbito nessa madrugada. A PM informou ainda a abertura de um inquérito para esclarecer toda à ação.

http://www.deolhonews.com.br