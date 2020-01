Eleições 2020: eleitores de 40 cidades de Pernambuco precisam fazer cadastramento biométrico

Com as eleições municipais marcadas para 4 de outubro, eleitores de 40 municípios de Pernambuco precisam fazer o cadastro da biometria para votar em 2020. O prazo para cadastrar as impressões digitais nessas cidades segue até o dia 27 de março.

De acordo com o coordenador de biometria do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Eduardo Lucas, é preciso fazer o agendamento através do site do tribunal ou aplicativo da instituição e, no dia marcado, levar a carteira de identidade, comprovante de residência e título de eleitor, caso o cidadão já tenha votado em eleições anteriores (confira lista de municípios no fim do texto).

“É muito importante porque a biometria traz segurança para o processo eleitoral e para o próprio eleitor, porque evita qualquer fraude em relação à documentação pessoal”, afirmou Eduardo Lucas. O atendimento dura cerca de 15 minutos.

Caso haja pendências com o TRE, o eleitor pode ficar impossibilitado de realizar concursos públicos ou emitir passaporte, por exemplo.

Nas 40 cidades que passam atualmente pelo processo de cadastramento de eleitores, são esperadas 170 mil pessoas. Em algumas delas, praticamente todas as pessoas foram recadastradas. “Agora em janeiro, as cidades de Brejinho, Chã Grande e Tupanatinga devem concluir o processo”, disse o coordenador de biometria do TRE em Pernambuco.

Na Região Metropolitana do Recife, apenas a cidade de Abreu e Lima integra a lista de cidades com processo aberto de cadastramento das impressões digitais. Há, no município, quatro postos que podem ser procurados pelos eleitores.

Dos 6,5 milhões de eleitores em Pernambuco, 83% passaram pelo processo de biometria. Nas eleições de 2020, 157 cidades do estado devem usar o método para a votação.

Em cidades em que a biometria ainda não é obrigatória, como é o caso de Jaboatão dos Guararapes e Olinda, o eleitor tem até o dia 6 de maio para se regularizar e buscar serviços como a emissão da primeira via do título ou transferência de domicílio. “Depois o cadastro é fechado e só reabre depois das eleições”, afirmou Eduardo Lucas.

Lista de municípios com cadastramento aberto até março

Abreu e Lima

Afrânio

Água Preta

Alagoinha

Angelim

Belo Jardim

Betânia

Bom Conselho

Brejinho

Cabrobó

Carnaubeira da Penha

Chã Grande

Condado

Cumaru

Feira Nova

Gravatá

Itapetim

Itaquitinga

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa dos Gatos

Lagoa Grande

Maraial

Orobó

Orocó

Ouricuri

Panelas

Paudalho

Pedra

Primavera

Quipapá

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São Benedito do Sul

São João

Tupanatinga

Venturosa

Vertentes