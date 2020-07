Eleições municipais 2020 são adiadas para 15 de novembro

Foi aprovada na noite de quarta-feira (1º), pela Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição que adia as eleições municipais 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). As eleições antes estavam previstas para o primeiro e o último domingos do mês de outubro.

O projeto aprovado adiou as eleições para 15 e 29 de novembro. A matéria recebeu votos favoráveis de 407 deputados. 70 votaram contra e um se absteve. A assunto foi discutido no partidos e ainda haviam opiniões dividas em relação às datas. O deputado federal Hildo Rocha (MDB) apresentou um requerimento para retirar a PEC da pauta de votação, mas o requerimento foi rejeitado por 466 dos 513 parlamentares.

Os deputados também aprovaram destaques que retiraram da PEC trechos aprovados por senadores que davam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autonomia para mudar datas da eleição em municípios sem condições sanitárias para acomodar o pleito.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), anunciou a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional no Twitter e parabenizou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), pela condução do projeto.

Veja como votaram os deputados pernambucanos na PEC do adiamento das eleições: André de Paula (PSD) – A favor

André Ferreira (PSC) – Contra

Augusto Coutinho (SD) – A favor

Carlos Veras (PT) – A favor

Daniel Coelho (Cidadania) – A favor

Danilo Cabral (PSB) – Contra

Eduardo da Fonte (PP) – A favor

Felipe Carreras (PSB) – A favor

Fernando Filho (DEM) – Contra

Fernando Monteiro (PP) – Contra

Fernando Rodolfo (PL) – Contra

Gonzaga Patriota (PSB) – A favor

João Campos (PSB) – A favor

Luciano Bivar (PSL) – A favor

Marília Arraes (PT) – A favor

Bispo Ossesio (Republicanos) – A favor

Pastor Eurico (Patriota) – Contra

Raul Henry (MDB) – A favor

Renildo Calheiros (PCdoB) – A favor

Ricardo Teobaldo (Pode) – Contra

Sebastião Oliveira (PL) – Contra

Silvio Costa Filho (Republicanos) – A favor

Tadeu Alencar (PSB) – A favor

Túlio Gadêlha (PDT) – A favor

Wolney Queiroz (PDT) – A favor