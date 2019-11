Eleitores de 13 cidades de Pernambuco ainda precisam fazer o cadastramento biométrico

O prazo para o cadastramento biométrico está acabando em 13 cidades de Pernambuco. Os eleitores de Abreu e Lima, Belém de Maria, Brejinho, Chã Grande, Dormentes, Jaqueira, Salgadinho, Santa Cruz, Santa Filomena, Terezinha, Tupanatinga, Itaquitinga e Alagoinha precisam ficar atentos.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o recadastramento segue até março e as datas de encerramento não serão prorrogadas.

Em Abreu e Lima, no Grande Recife, é realizado neste sábado (23) um mutirão de cadastramento de biometria. Dos 45 municípios que integram o atual ciclo da biometria, Abreu e Lima é o maior deles, com 79.927 eleitores.

A movimentação em Abreu e Lima foi tranquila. De acordo com TRE-PE, a maioria dos eleitores estava com a visita agendada e conseguiu ser atendida sem dificuldade. Um deles foi Jaci Ferreira, de 86 anos. “Enquanto tiver a vista e a perna para andar, pode votar e escolher o candidato que a gente quer”, disse.

Os interessados podem fazer o agendamento para o atendimento em dias de semana através do site do TRE e do aplicativo para celulares, o Agendamento Eleitoral PE, disponível para download nas lojas do Android (Play Store) e iOS (Apple Store).

A recomendação do TRE é que os eleitores desses municípios que estão na reta final do ciclo biométrico obrigatório devem checar os prazos de cada localidade. Após a data, aqueles que não informarem seus dados biométricos à Justiça Eleitoral terão seus títulos cancelados.

Para evitar maiores transtornos, é recomendado que o eleitor faça o agendamento prévio e procure com antecedência os postos de atendimento da sua cidade. As datas de encerramento não serão prorrogadas.

Em oito cidades da Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco o recadastramento será encerrado até janeiro de 2020. São elas: Belém de Maria, Brejinho, Chã Grande, Dormentes, Jaqueira, Salgadinho, Terezinha e Tupanatinga.