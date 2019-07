Eleitores são convocados para fazer o cadastramento biométrico em cidades do Sertão de PE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) está realizando o cadastramento biométrico de eleitores em cidades de Pernambuco. No Sertão, constam, os municípios de Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Ouricuri, Orocó, Santa Cruz, Santa Filomena e Santa Maria da Boa Vista. O prazo para se cadastrar vai até março de 2020.

Os eleitores devem procurar o cartório eleitoral de suas respectivas cidades para fazer o cadastramento. É possível também solicitar e acompanhar o agendamento para o atendimento, através do site do TRE. É preciso levar um documento original de identificação com foto, o título de eleitor e um comprovante de residência atual.

Quem não fizer a revisão biométrica pode sofrer restrições no CPF, perder benefícios sociais, ser impedido de tomar posse de cargo público, deixar de obter ou renovar passaportes, entre outros impedimentos.