Em 34 anos, Pernambuco registra 26,2 mil casos de Aids

De 1983 a 2017, foram diagnosticados 26.212 casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) em Pernambuco, número que corresponde a uma média mensal de 64 diagnósticos de pacientes com a doença. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (30) pela Secretaria Estadual de Saúde.

Dentro do levantamento, o anos entre 2013 e 2017 apresentam uma tendência decrescente, com queda de 41,50% no número de diagnósticos.

No intervalo de 34 anos, a faixa etária entre 30 e 39 anos contém os maiores números de pacientes com HIV, com 9.642 pessoas com diagnóstico confirmado. Desse total, 6.376 são homens e 3.266 são mulheres. O grupo de pacientes entre 20 e 29 anos vem em segundo lugar, com 6798 pessoas infectadas com o vírus, sendo 4.372 homens e 2.426 mulheres.

No que diz respeito à escolaridade, 49,13% dos acometidos pela doença entre 1983 e 2017 têm ensino fundamental incompleto. Em seguida estão 24,46% dos pacientes com ensino médio completo. Em terceiro lugar, com 8,30%, estão os pacientes com educação superior completa.

Nesse mesmo período, a principal forma de transmissão em menores de 13 anos foi a perinatal, representando 98,16% do total de casos. Para pessoas com 13 anos ou mais, a transmissão sexual foi a principal forma de contágio para ambos os sexos.

Entre as pacientes do sexo feminino, a categoria heterossexual apresentou 96,90% das notificações entre 1983 e 2017, enquanto, no sexo masculino, houve uma mudança na série histórica. Nos primeiros anos da epidemia, houve 50,36% de infecção entre homossexuais, mas, após 1999, os heterossexuais passaram a representar 41,26% das transmissões. (G1)