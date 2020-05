Em 45 dias, Covid-19 matou mais em Pernambuco do que acidentes de moto em um ano

A primeira morte confirmada em Pernambuco em decorrência da Covid-19 aconteceu no dia 25 de março. Um senhor, de 85 anos, morador do bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife. De lá pra cá, 45 dias se passaram e, nesse período, o número de vidas perdidas para o novo coronavírus no Estado subiu para 927. Esse número, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), supera todas as mortes registradas em Pernambuco no ano de 2018 por agressão por arma branca (518 óbitos).

O quantitativo é maior ainda do que todas as vítimas que os cânceres de mama (818), próstata (789) e colo do útero (335) fizeram em 2018. “As 927 mortes pela Covid-19 já superaram, inclusive, o número de vítimas fatais por acidentes de moto, que têm uma média de 800 óbitos por ano no Estado”, ressaltou o gestor da SES-PE, André Longo.

E, infelizmente, essa conta poderá ser ainda maior nos próximos dias. O boletim da SES-PE desta sexta-feira (8) aponta que 331 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave ainda estão em investigação com possibilidade de terem a Covid-19 com origem.

No Estado, em 2020, já foram registradas 1.726 mortes com quadro de Srag, condição que pode estar associada não só à Covid-19, mas também a outros tipos de vírus e também bactérias. Há, por exemplo, 20 mortes por Influenza A e oito por Influenza B. Outros 251 óbitos recentes por Srag tiveram resultado negativo para a Covid-19 e ainda aguardam resultado para testes de Influenza, segundo a SES-PE.