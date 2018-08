Em ação rápida, polícia prende suspeito de matar menor de 17 anos em Serra Talhada

Os policiais do 14º BPM agiram rápido e prenderam o acusado de haver assassinado, brutalmente, um menor de 17 anos, na manhã deste domingo (05), no bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, seguindo determinação do Comandante do 14º BPM, todas as GTs desta unidade, continuaram em diligência na tentativa de capturar os acusados de cometerem os homicídios registrados nos BOs Nº 1280 e 1281/2018 desta data.

Populares informaram que o acusado de matar o menor Jonh Eberton, estava escondido em uma casa próxima a sua residência. De imediato o Oficial do CECOP e equipe GATI fizeram deslocamento ao local na tentativa de captura-lo. O acusado José Igor Duarte Alves, 26 anos, já sabia da possível captura e por populares já o haver localizado e repassado para as equipes policiais, seguiu para a Sede do 14ºBPM, tendo sido repassado de imediato as equipes as quais chegaram no mesmo instante e deram voz de prisão, logo pós o suspeito informou da possibilidade de haver em sua residência maconha, onde foi feita a busca na casa do imputado, porém já havia sido apreendida pela Polícia Civil da delegacia de Serra Talhada, desta forma o mesmo foi encaminhado a DPC local para a adoção das medidas cabíveis.

Relembre: Adolescente de 17 anos é morto com pedradas e facadas em Serra Talhada

Via Nayn Neto