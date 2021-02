Em agenda com Duque e Carlos Veras, Márcia Conrado anuncia emenda de R$ 2,6 mi para a saúde

A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), cumpre ao lado do prefeito Luciano Duque sua primeira agenda na capital federal.

Dizendo estar com agenda repleta de trabalho, a gestora e o pré-candidato a estadual estiveram com o Deputado Federal Carlos Veras, também do PT.

“Conquistamos junto ao deputado federal Carlos Veras (PT-PE) recursos na ordem de R$ 2 milhões e 600 mil para serem investidos na saúde de Serra Talhada, proporcionando melhorias e reafirmando o nosso compromisso de cuidar das pessoas”, disse wm uma rede social.

“Quero agradecer em nome do povo de Serra Talhada ao amigo Carlos Veras e ao ex-prefeito e amigo de todos os serra-talhadenses, Luciano Duque”, concluiu.

Do Nill Júnior